Dois portugueses no "olho do furacão" após nova derrota dos Wolves

O início da tarde de sábado não correu de feição ao Wolverhampton, que, na receção ao Aston Villa, perdeu por 1-0, averbando o segundo desaire consecutivo na Liga inglesa.

Com seis portugueses no onze inicial apresentado por Nuno, houve dois que tiveram um tarde especialmente complicada: Nélson Semedo e João Moutinho. O primeiro cometeu a grande penalidade que resultaria no único golo do encontro, com o experiente médio a ser expulso pouco depois, já em cima do apito final.

A imprensa britânica, na análise à exibição dos jogadores dos Wolves, apontou o dedo às exibições da dupla de internacionais lusos, frisando que Semedo, contratado ao Barcelona no último verão, "ainda não convenceu."

"Ao longo de 90 minutos, podemos salientar que Semedo fez um trabalho mais ou menos decente no cara a cara com Grealhish, ainda que tenha sido batido com facilidade em algumas ocasiões na primeira parte. No entanto, conceder uma grande penalidade tão tarde foi imperdóavel. Deveras imprudente, ainda não convenceu de preto e dourado [as cores do Wolverhampton] e este jogo só aumenta a preocupação. Não foi bom, de todo", pode ler-se na apreciação do jornal Express & Star, que atribui nota 3 (em 10) a Semedo.

Moutinho - recebeu nota 5 - também não escapou às críticas: "A expulsao mesmo antes do apito final foi o ponto de exclamação numa tarde triste para os Wolves. O árbitro Mike Dean mostrou muitos cartões, mas um jogador com a experiência de Mourinho deveria saber que não pode deixar a frustração vir ao de cima", refere a publicação.