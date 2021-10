Dois portugueses na lista da Juventus, dizem em Itália

João Félix, jogador do Atlético de Madrid

João Félix e Bernardo Silva estarão na mira da "Vecchia Signora".

A Juventus terá dois internacionais portugueses na lista para o mercado de inverno, com vista a reforçar o plantel liderado por Massimiliano Allegri.

De acordo com o site "Tuttomercatoweb", a "Vecchia Signora" estará interessada em garantir João Félix, jogador do Atlético de Madrid, por empréstimo. Em Espanha, por seu lado, diz-se que a possibilidade não deverá ser do agrado dos colchoneros, que estão convencidos de que o ex-Benfica ainda será muito útil ao clube.

De recordar que o Barcelona tentou o empréstimo de Félix no fecho do mercado de verão, algo que prontamente recusado pelo Atlético.

Já o "Calciomercato" avança que a "Juve" tem Bernardo Silva debaixo de olho, pelo que deverá tentar obter os serviços do jogador do Manchester City, também no mercado de janeiro e também por empréstimo.