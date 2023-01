Dois portugueses entre os 40 melhores jovens da Europa para a UEFA

Avançado do Benfica e central do Sporting escolhidos pela UEFA.

A UEFA inclui Gonçalo Ramos e Gonçalo Inácio entre os 40 jovens (com 21 anos ou menos) do futebol europeu com futuro mais promissor.

Sobre o avançado do Benfica, o organismo salientou: "Bom na pressão e a segurar jogo, Gonçalo Ramos acordou a veia goleadora esta época na Liga dos Campeões e no campeonato português, depois de ter feito o mesmo pelos Sub-21 de Portugal e na UEFA Youth League. Marcou um "hat-trick" na estreia como titular por Portugal no Mundial e tornou-se no mais jovem a alcançar esse feito na competição desde 1962."

Quanto ao central leonino, é realçada a quantidade de jogos já feitos ao mais alto nível. "Estabeleceu-se na equipa durante a segunda metade da época em que o Sporting pôs fim à seca de 19 anos para conquistar o título nacional em 2020/21 e já leva 60 jogos no campeonato. Habitual nos Sub-21 de Portugal, o central não deve tardar a estrear-se pela seleção portuguesa", lê-se.

Garnacho, do Manchester United, Liel Abada, do Celtic, ou Zalewski, da Roma, são, por exemplo, outros jogadores incluídos.

Confira a lista completa.