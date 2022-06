Dois meses depois de ter saído, Carlos Queiroz atrai interesse do Egito

Informação revelada por um dirigente da Federação egípcia

Cerca de dois meses depois acordado a saída do comando técnico do Egito, Carlos Queiroz volta a estar na lista de candidatos ao cargo da seleção africana.

A confirmação chegou por parte de Hazem Emam, dirigente da Federação daquele país, que revelou um dia depois do afastamento do sucessor de Queiroz, Ehab Galal, que o português pode voltar ao banco dos faraós.

"Respeito muito o Carlos Queiroz e o trabalho que ele fez com a seleção do Egito. Sei que os adeptos o criticaram por causa da abordagem defensiva que tinha, mas era difícil jogar como eles queriam. Não falo com o Queiroz desde que deixou a seleção, mas é um dos principais candidatos a treinar o Egito. Não vou revelar os nomes dos outros candidatos porque ainda estamos em negociações", afirmou Emam em conferência de imprensa.

Carlos Queiroz é um treinador livre no mercado, após ter saído em abril do Egito, na sequência do fracasso na qualificação para o Mundial do Catar. Ao serviço da seleção, onde assumiu funções em setembro de 2021, o selecionador chegou à final da CAN'2021, sendo derrotado pelo Senegal no desempate por grandes penalidades (4-2, após 0-0 ao fim de 120 minutos).