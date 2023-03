Dois jogos de suspensão para Abel devido à expulsão na Supertaça do Brasil

Técnico português do Palmeiras ganhou o troféu, mas irritou-se com o árbitro, viu o vermelho e até chutou um microfone.

Abel Ferreira foi suspenso por dois jogos, devido à expulsão na Supertaça do Brasil, troféu que, curiosamente, até ganhou, numa final rijamente disputada frente ao Flamengo de Vítor Pereira, que terminou 4-3.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decretou essa punição em primeira instância, mas o Palmeiras pode tentar o efeito suspensivo da mesma.

Abel foi expulso nos últimos minutos, numa altura de grande nervosismo dentro e fora do relvado. Irritado com a arbitragem, o treinador do Palmeiras viu o cartão vermelho e até chegou a pontapear um microfone.

Vítor Castanheira e João Martins, adjuntos portugueses de Abel, também foram expulsos. Castanheira foi castigado um jogo e João Martins ficou apenas com uma advertência.