Dois históricos da Premier League exaltam Dalot: "Parece intocável, diferente do que era"

Recentes desempenhos do defesa da Seleção Nacional convencem Kevin Phillips e Paul Robinson

Dono do lugar de lateral-direito do Manchester United nos últimos jogos, Diogo Dalot tem encantado, em função das exibições, antigas figuras da Premier League. Kevin Phillips, antigo Bota d'Ouro, destaca a mais-valia e a evolução do lateral português, enquanto Paul Robinson, antigo guarda-redes, enaltece a adaptabilidade às ideias do treinador.

"Tem o treinador ideal e uma oportunidade de demonstrar toda a qualidade. Tem sido soberbo e as estatísticas provam-no, pode desempenhar um papel importante naquilo que o [Ralf] Rangnick [treinador red devil] está à procura. No Dalot, Rangnick encontrou um jogador que lhe pode dar o que que ele quer de um lateral direito", disse Kevin Phillips.

"Dalot é um dos grandes trunfos para o United neste momento. Tem sido claramente opção com o novo treinador. Dalot parece intocável, um jogador diferente do que era. Faz-nos questionar o porquê de ter sido deixado de fora tantas vezes por Solskjaer [antecessor de Ralf Rangnick", referiu Paul Robinson.

Diogo Dalot, titular nos anteriores quatro jogos do Manchester United, tem assumido protagonismo na equipa inglesa, tendo completado, recentemente, 50 jogos com a camisola do clube de Old Trafford, ao suplantar o anterior titular Wan-Bissaka, desde dezembro.