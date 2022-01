Com este resultado, o Al Hilal sobe ao quarto lugar, a dois pontos do terceiro.

Dois golos de Marega, ex-avançado do FC Porto, ajudaram o Al Hilal, treinado por Leonardo Jardim, a golear o Al Taee, por 4-0, na 16ª jornada d campeonato da Arábia Saudita.

Jang Hyun-Soo inaugurou o marcador (2'), Marega bisou (18' e 71') e Madallah Alolayan fez, aos 54', 3-0 em casa do adversário.



Com este resultado, o Al Hilal sobe ao quarto lugar, a dois pontos do terceiro.