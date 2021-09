Dois conselhos persuadiram Hélder Costa a rumar ao Valência

Hélder Costa, reforço do Valência por empréstimo do Leeds

Extremo, de 27 anos, aconselhou-se com dois antigos jogadores do Benfica antes de trocar o Leeds pelo Mestalla, onde há agora três jogadores portugueses

Cedido pelo Leeds ao Valência, por empréstimo, até ao final desta temporada, o português Hélder Costa admitiu, esta sexta-feira, que decidiu abraçar o desafio em Espanha convencido pelos conselhos de Rodrigo e Gonçalo Guedes (ex-Benfica).

"A primeira coisa que fiz foi falar com o Rodrigo, que me deu boas referências do clube e da cidade. O Rodrigo disse-me para vir, foi muito fácil tomar a decisão. Também falei com o Gonçalo antes de mudar. Disse-me que teria todas as condições para continuar a progredir", contou o extremo, ao jornal online Super Deporte, sediado em Valência.

Fora das contas de Bielsa, Hélder Costa, que na última época disputou apenas quatro jogos, assumiu-se "feliz" por ter ingressado nos 'che' , por trabalhar com "jogadores de muita qualidade" e confia que se "pode adaptar bem" ao estilo de jogo valenciano.

O extremo português, de 27 anos, que esteve desde 2016 em Inglaterra (jogou no Leeds e no Wolves), reencontra o compatriota Gonçalo Guedes, avançado com quem partilhou o balneário no Benfica, e o defesa Thierry Correia (ex-Sporting).