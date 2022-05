Dois clubes da Premier League interessados em William Carvalho

William no treino da Seleção Nacional

O Sporting está atento à situação porque terá direito a 20% de uma futura transferência do jogador

De acordo com o site "Fichajes", notícia que foi depois replicada em vários jornais ingleses, William Carvalho está a ser pretendido por clubes da Premier League. O Arsenal e o Newcastle entram na corrida pelo médio português, que está há quatro anos no Bétis, em Espamnha.

Os magpies veem o atleta como uma solução a baixo custo para o meio-campo, face à idade do jogador (30), enquanto os gunners procuram uma alternativa para a zona defensiva do miolo, apontando-se que William serviria para uma maior rotação do plantel de Arteta.

O Sporting está atento à situação porque terá direito a 20% de uma futura transferência do jogador. O Bétis não descartou a continuidade do jogador.