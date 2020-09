Fábio Silva e Vítor Ferreira aparecem em destaque logo pela manhã nas redes sociais dos Wolves

A foto é desta sexta-feira de manhã na conta oficial do Twitter do Wolverhampton. Nela veem-se Fábio Silva e Vítor Ferreira sorridentes, ainda no início da aventura pela Premier League e ambos saídos do FC Porto, com vantagens económicas no caso do primeiro, que deu um encaixe de 40 milhões de euros. O médio foi por empréstimo e com opção de compra para os Wolves, de 20 milhões.