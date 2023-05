Presidente da Confederação Brasileira de Futebol reforça que Carlo Ancelotti é o plano A.

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, voltou a falar sobre a escolha para o comando técnico da canarinha, reforçando que Carlos Ancelotti continua a ser o principal alvo e explicando que não é o temperamento de Abel que afasta o português do cargo.

"O Brasil tem vários treinadores competentes, pelos quais temos um apreço muito grande, mas temos um plano A e é exatamente o Ancelotti. Temos um feeling de que isso vai dar certo. Eu acho que ele tem um encantamento pela seleção brasileira. Ele conhece a maioria dos atletas que jogaram e jogam na seleção. Ele admira muito o futebol brasileiro", afirmou o dirigente numa entrevista à Band.

"Temos compromissos oficiais. São os jogos eliminatórios a partir de setembro que vão até novembro. A gente espera ter, logo após a data FIFA de junho, dentro desse mês, um posicionamento mais claro dele [Carlo Ancelotti], para que a gente possa falar com uma convicção maior", explicou ainda.

Sobre Abel Ferreira, atualmente ao serviço do Palmeiras, onde tem somado sucessos, explicou: "As pessoas dizem que o Abel está fora porque discute com a imprensa e com o árbitro, mas não é. Eu entendo que ele tem competência e os números mostram isso. O [Fernando] Diniz da mesma forma, o Dorival [Júnior] também. A CBF tem o interesse de chegar para vencer um Mundial e não apenas participar."