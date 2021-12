"Disse que o Bernardo era o melhor da Premier League e ele mostrou que eu não estava errado"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Bernardo Silva fez mais uma grande exibição ao serviço do Manchester City, tendo apontado dois golos na vitória sobre o Watford. Guardiola voltou a deixar elogios ao português.

Recentemente, Pep Guardiola referiu que Bernardo Silva é o melhor jogador a atuar na Premier League, atualmente. Este sábado, o português bisou na vitória (3-1) do Manchester City no reduto do Watford e o treinador dos citizens ficou 'aliviado'.

"Obrigado ao Bernardo Silva. Mostrou que eu não estava errado [quando disse que o médio é o melhor jogador do campeonato]. Quero agradecer-lhe, não me deixou ficar mal. É um jogador que pode jogar em várias posições e agora está a marcar golos, a fazer-nos ganhar jogos. Por isso é que é tão importante para nós", comentou o espanhol no final da partida.