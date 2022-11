"Disse a Rúben Neves que o queria treinar quando ele tivesse 25 anos. Aqui estou eu"

Julen Lopetegui foi apresentado no Wolverhampton e comentou ligação com o antigo médio do FC Porto

Julen Lopetegui não fugiu ao tema Rúben Neves na conferência de imprensa de apresentação como técnico do Wolverhampton. O espanhol lembrou uma conversa passada com o jogador que lançou na equipa principal do FC Porto.

"O futuro de Rúben Neves é ser o ator principal da equipa na segunda parte da época, jogando a um nível alto. Ele é o nosso capitão e vai ficar muito feliz em ajudar-nos a atingir os nossos objetivos. Conheço o Rúben Neves desde os 16 anos, foi comigo que ele fez o seu primeiro jogo profissional no FC Porto. Quando eu saí do FC Porto, disse-lhe: 'Quero ser teu treinador quando tiveres 25 anos". E, agora, aqui estou eu!", referiu Lopetegui.