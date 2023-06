"Discurso de Fernando Santos foi inaceitável, é melhor ficar em casa"

A Polónia vai defrontar a Alemanha esta sexta-feira em desafio amigável, antes da partida de qualificação para o Euro'2024 contra a Moldávia

Fernando Santos, selecionador da Polónia, não gostou do agendamento de um amigável contra a Alemanha dias antes de uma partida importante de qualificação para o Euro'2024, contra a Moldávia, e as suas palavras não caíram bem a Jacek Bak, antigo capitão polaco.

Em entrevista à TVPSPORT, Bak foi duro com o técnico português. "Espero ver uma ideia concreta do jogo da equipa, da mão do treinador. Estes serão os jogos número três e quatro de Fernando Santos, pelo que deverão ser visíveis alguns progressos. Penso que a derrota contra a República Checa será um banho de água fria que fará a equipa acordar", começou por dizer.

Sobre a pouca vontade de realizar esta primeira partida, Jacek Bak foi mais agressivo: "Esse discurso foi fraco e desnecessário. Para mim, são palavras inaceitáveis. Tenho um enorme respeito pelos feitos do atual selecionador, mas se algum treinador acha que um teste destes é desnecessário, é melhor ficar em casa. Não há jogos importantes ou menos importantes na seleção nacional, especialmente se estivermos a falar de um confronto tão prestigiado como o que se realiza contra a Alemanha. Estes encontros não são frequentes, tanto para os adeptos como para os jogadores. Ao enviar este sinal, Santos deu um tiro no pé. Cada jogo com as cores da seleção nacional é uma grande honra. Não consigo imaginar um treinador a entrar num balneário e dizer aos jogadores para trabalharem ao intervalo. Não podemos esquecer que uma vitória contra um rival tão forte pode fortalecer a equipa mentalmente."

Quanto ao futuro, espera ver progressos em breve: "Sempre acreditarei nesta equipa. Há muitos jogadores jovens na equipa e conto com eles para mostrarem algo de bom. O jogo contra a Alemanha é um excelente teste que não pode ser subestimado. Pode acontecer que uma vitória sobre um adversário como este seja a base da nossa seleção durante alguns anos."