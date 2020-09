Dirigente do Eintracht explica saída de Gonçalo Paciência para o Schalke

Avançado português acredita que pode jogar com mais regularidade em Gelsenkirchen.

Gonçalo Paciência foi confirmado esta terça-feira como reforço do Schalke 04, a título de empréstimo do Eintracht Frankfurt.

Citado pelo site oficial do clube, o diretor desportivo do clube que o avançado representou nas duas últimas épocas explicou o motivo que conduziu à saída do internacional português:

"Nos últimos dois anos, o Gonçalo mostrou do que é feito e ajudou-nos com golos em muitos jogos. Claro, um atacante quer jogar o máximo de jogos possível e, no Schalke, ele vê essa oportunidade com maior facilidade do que connosco. Portanto, esta mudança é lógica e desejamos-lhe as maiores felicidades durante a passagem por Gelsenkirchen", afiançou Fredi Bobic.