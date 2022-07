Diretor técnico do Wolverhampton explica empréstimo de Fábio Silva

O diretor técnico do Wolverhampton, Scott Sellars, explicou o porquê do empréstimo de Fábio Silva ao Anderlecht. Em declarações aos meios de comunicação do clube inglês, garante sentir que este é "o passo certo no seu desenvolvimento".

Assunto tratado com Bruno Lage e o próprio jogador: "Eu e Bruno Lage discutimos bastante, também com o Fábio [Silva], sobre o que sentimos ser o melhor para o seu desenvolvimento, e sentimos que uma temporada a jogar regularmente seria muito boa para ele nesta altura da carreira."

Empréstimo: "Ele apenas faz 20 anos hoje, por isso ainda é um rapaz novo e precisa de uma época regular no futebol sénior, numa liga competitiva, para poder voltar mais forte ao Wolverhampton. Vimos com os desempenhos de Morgam [Gibbs-White] no ano passado o quanto um empréstimo pode ter um impacto positivo num jogador jovem, por isso acreditamos que Fábio Silva seguir o mesmo caminho é o passo certo no seu desenvolvimento."

Renovação antes do empréstimo: "Era realmente importante renovar o contrato do Fábio antes de ele ser emprestado. Como o vamos deixar sair do clube durante um ano, pensámos que seria melhor para todos os envolvidos assegurar o seu futuro nos "wolves" por mais tempo."

Trabalho em conjunto: "O Fábio compreende o que estamos a tentar fazer, e este novo contrato e empréstimo mostra que estamos a trabalhar juntos para o ajudar a desenvolver-se para ser o melhor jogador que conseguir ser."

