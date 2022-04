Diretor do Manchester United e a renovação de Bruno Fernandes: "Todos estão bem cientes..."

Declarações de John Murtough, diretor do futebol do Manchester United, ao site oficial dos "red devils".

Bruno Fernandes renovou esta sexta-feira com o Manchester United, até 2026 e com mais um ano de opção. Em declarações ao site oficial do clube, o diretor do futebol, John Murtough, explicou a renovação do internacional português, que considera ser de extrema importância para a formação comandada por Ralf Rangnick.

"Todos estão bem cientes da importância do Bruno [Fernandes] para o Manchester United. O recorde golos e assistências dele é fenomenal e ele tem jogado de forma muito consistente desde que chegou ao clube. A forma como trabalha, a sua dedicação e a fantástica atitude que tem são exatamente aquilo que queremos num jogador do Manchester United", começou por dizer.

"É um profissional de topo, com atributos fantásticos para conduzir os elevados padrões necessários para jogar neste grande clube. O Bruno, como todos no Manchester United, continua extremamente ambicioso e determinado a ser bem-sucedido em campo de forma sustentada, de modo a colocar-nos, de novo, na luta por títulos", concluiu.