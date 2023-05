Diretor do Fulham abre o jogo sobre Marco Silva: "Estou muito otimista..."

Técnico tem contrato até 2024. Dirigente do clube londrino espera que a ligação se estenda "por muito tempo"

O Fulham quer continuar a contar com Marco Silva por mais alguns anos. A intenção foi tornada pública por Tony Khan, diretor desportivo dos londrinos.

"Estou muito otimista quanto à permanência do Marco, ele está muito feliz no Fulham e todos nós estamos muito felizes com ele. Queremos que isso continue, esperemos que por muito tempo", afirmou, em declarações ao The Athletic.

Marco Silva tem contrato com o Fulham até 2024. Leva 93 partidas com os londrinos e duas épocas de sucesso, marcadas, por uma subida de divisão, primeiro, e por um regresso mais do que tranquilo à Premier League.