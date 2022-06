Direção do Flamengo reúne-se para debater permanência de Paulo Sousa

Paulo Sousa, treinador do Flamengo

Eventual demissão obrigaria o clube do Brasil a indemnizar o treinador em sete milhões de reais (1,3 milhões de euros)

A aventura de Paulo Sousa no Flamengo poderá ter um final antecipado. Segundo a "ESPN", a direção do Mengão vai reunir-se, esta tarde, com o técnico português para discutir o seu futuro, numa altura em que está a ser alvo de muita contestação.

A "ESPN" refere que a hipótese de demissão de Paulo Sousa é real. A reunião terá as presenças de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, Marcos Braz, vice de futebol do clube, Bruno Spindel, diretor executivo, e Paulo Sousa, como referido acima.

O técnico foi apupado no final da partida do Flamengo contra o Fortaleza, dado que o Mengão foi derrotado, por 2-1, pelo último classificado do Brasileirão. Entretanto, a Imprensa brasileira avançou que Cuca perfila-se para substituir o técnico luso.

A demissão de Paulo Sousa, refere a "ESPN", obrigaria o Flamengo a indemnizar o técnico em sete milhões de reais (1,3 milhões de euros). O técnico, recorde-se, foi contratado em dezembro de 2021 e tem um contrato válido até final de 2023.

EM ATUALIZAÇÃO