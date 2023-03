Direção do Flamengo deu confiança a Vítor Pereira no balneário e prometeu reforços

Marcos Braz, vice para o futebol, falou ao grupo no balneário e apoiou o técnico. Ângelo, do Santos, está a ser negociado, mas não é o único

Vítor Pereira vive momentos difíceis no arranque ao comando do Flamengo, com a perda de três títulos (Supertaça brasileira, Mundial de Clubes e Supertaça sul-americana), mas tem a confiança do plantel e da cúpula diretiva.

Segundo escreve o Globoesporte, depois de os jogadores terem manifestado apoio ao técnico, também Marcos Braz, vice para o futebol, reforçou a confiança na escolha para o comando técnico do clube, numa conversa no balneário perante os jogadores. Contudo, nas redes sociais, nos corredores do clube e nas ruas, há quem peça já a saída do técnico português.

A cúpula diretiva do Flamengo pretende dar a Vítor Pereira mais dois reforços, como o técnico tinha pedido. Um, que já está a ser negociado, é Ângelo, atacante de 18 anos do Santos desejado para jogar pela direita. O outro, um médio de contenção, ainda não se sabe quem será.

Após três desaires importantes, no domingo Vítor Pereira tem a oportunidade de reverter a situação e começar uma nova fase. O Flamengo defronta o Vasco da Gama e se vencer garante a conquista da Taça Guanabara.