Diogo Queirós no Valladolid: "Sinto-me em casa desde que cheguei"

Diogo Queirós assegurou estar preparado para jogar com qualquer sistema, "seja com dois ou três centrais".

O futebolista português Diogo Queirós, contratado pelo Valladolid, disse que pode "contribuir muito" para a equipa e "ajudar a alcançar a subida à I Liga", por entender que é um clube de primeiro escalão.

O central de 22 anos, internacional por Portugal em todas as seleções jovens, assumiu estar preparado para aproveitar a oportunidade de jogar no campeonato espanhol, que considera "um dos mais importantes do Mundo" e acrescentou que encara esta nova fase da sua carreira com entusiasmo.

"As conversas foram muito rápidas e quero muito jogar e contribuir o máximo possível para a equipa. Sinto-me em casa desde que cheguei, pois tanto a equipa técnica como os meus novos companheiros me acolheram muito bem", revelou Diogo Queirós, que foi emprestado pelo Famalicão ao clube espanhol até ao final da temporada.

O central assegurou estar preparado para jogar com qualquer sistema que lhe seja proposto pelo técnico José Rojo Pacheta, "seja com dois ou três centrais", visto que "o importante é que a equipa atinja os seus objetivos desportivos".

O jogador português fez-se acompanhar durante a sua apresentação pelo diretor desportivo, Fran Sánchez, o qual revelou que o Real Valladolid reservou uma opção de compra sobre o passe de Queirós, sem, no entanto, quantificar o valor da mesma.