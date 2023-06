Diogo Queirós é reforço na Roménia: "Quero seguir as pisadas de Rúben Dias"

Declarações de Diogo Queirós, central ex-FC Porto que deixou o Famalicão a custo zero, tendo reforçado esta terça-feira o campeão romeno Farul Constanta.

Farul Constanta: "É um clube que tem crescido nos últimos anos e identifico-me com ele, temos a mesma mentalidade e acho que foi uma boa escolha e que é uma boa oportunidade".

Reforça o campeão da Roménia, isso foi importante na escolha do clube? "Claro que foi importante, quem não quer ir para o campeão? É um bom clube e espero que conquistemos mais troféus este ano".

O que conhece do futebol romeno? "Não conheço muito, mas ouvi dizer que é uma Liga competitiva com jogadores fortes e técnicos, penso que será um bom desafio".

Vai ser treinado pelo lendário Gheorghe Hagi. O que sabe sobre ele? "Sei o que toda a gente sabe, que foi um grande jogador, muito evoluído tecnicamente e com muita paixão e determinação dentro de campo. É muito bom ser treinado por ele".

O Faru tem a melhor academia do país: "Para mim isso é fantástico porque acredito que temos de dar oportunidades aos jovens e, por ainda sentir que sou um, acho que é muito bom. A idade é só um número, se tens qualidade e paixão, isso é o mais importante".

Foi campeão europeu sub-17 e sub-19. Quais são os seus objetivos no clube? "Os meus objetivos são claros: ganhar todos os jogos possíveis e ajudar a equipa a ser bicampeã. Quero ganhar o máximo possível de jogos e troféus. Agora também teremos jogos na qualificação para a Champions e queremos tentar chegar longe".

Jogador favorito? "Cristiano Ronaldo. Na minha posição, não tenho um melhor de sempre, guio-me pelo presente e acho que nesse aspeto é Rúben Dias, do Manchester City. Ele fez um grande trabalho na época passada e olho para ele com orgulho, por ser do meu país. Quero seguir as pisadas dele".

Mensagem para os adeptos: "Prazer em conhecê-los, obrigado por me receberem e prometo que vou dar tudo pelo clube, acredito que conquistaremos muito este ano".