Diogo Nobre teve épocas de ouro na Finlândia e agora vai dirigir o Windsor

Jovem técnico português, que na Finlândia festejou cinco subidas de divisão, está de volta ao futebol sénior.

Depois de algumas épocas de ouro na Finlândia - em seis conseguiu cinco subidas de divisão no Peimari United -, o português Diogo Nobre volta a dirigir uma equipa sénior, desta feita no futebol inglês, tendo sido o eleito para treinar o Windsor, que compete no "Combined Counties North", divisão regional.

Aos 37 anos, Diogo voltou a apostar no futebol, desta feita no Reino Unido, onde está a viver, e, depois de uma temporada no Enfield Town, onde se sagrou campeão zonal nos sub-19, foi convidado pelo Windsor. "É um prazer fazer parte deste novo projeto, num clube histórico como o Windsor. Em parceria com o clube mãe, o Beaconsfield Town FC, vamos provavelmente ter o plantel mais jovem do campeonato, já que todos os jogadores são sub-21. Sabemos que será um ano difícil, mas vamos lutar para formar jovens jogadores e estabilizar o clube, para, na próxima época rever os objetivos", assume Diogo Nobre, que em Portugal trabalhou no Cova da Piedade, Fabril e Casa Pia.