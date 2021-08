Diogo Nobre: depois da Finlândia, um clube semi-profissional do norte de Londres

O jovem técnico português esteve em quatro subidas de escalão, no Peimari, da Finlândia, e agora concretizou o "grande sonho" de entrar no futebol inglês

Diogo Nobre, um jovem treinador português que conseguiu, na Finlândia, ao serviço do Peimari United, quatro subidas de divisão, está de novo em atividade, desta feita no Wingate & Finchley FC, um clube semi-profissional do norte de Londres. "Há três anos e meio abandonei um projeto na Finlândia que me deu imenso prazer, com pessoas que jamais esquecerei, muitas delas ainda são minhas boas amigas. Fui então em busca do maior sonho da minha vida, treinar em Inglaterra, a pátria do futebol", conta o técnico, de 35 anos.

"Parecia um sonho louco, mas lutei todos os dias, numa estrada muito acidentada, cheia de deceções, frustrações e momentos de construção de personagens", prossegue Diogo Nobre, que, entre uma aventura e outra, esteve em ação no Casa Pia.

"Hoje, posso dizer que voltei a sorrir novamente. Wingate & Finchley FC, um clube semi-profissional de Londres, deu-me a oportunidade de voltar ao futebol e ser o seu treinador da equipa de sub-23, e, ao mesmo tempo, fazer parte da equipa técnica da primeira equipa. Uma grande oportunidade para entrar no mercado britânico, num clube onde existe um grande ambiente familiar, e onde sinto que as pessoas são realmente honestas e gostam muito de mim e do meu trabalho". Diogo Nobre está há quase um mês no Wingate e continua entusiasmado com este novo projeto da sua carreira.