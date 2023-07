Diogo Leite quer o Europeu: "Ainda não joguei por Portugal e esse é um dos objetivos"

Declarações de Diogo Leite, antigo central do FC Porto, agora ao serviço do Union Berlim, ao jornal alemão "Bild"

Evolução com o treinador Urs Fischer: "Sinto-me melhor em todas as situações de jogo, tanto defensiva como ofensivamente. Sei melhor quando devo ir e quando devo ficar. Isto também se aplica ao jogo com bola e ao timing de abordagem aos lances. Mas ainda quero evoluir mais."

Desejo de estrear na Seleção A: "Já foi especial fazer parte do lote de convocados pela primeira vez, mas ainda não joguei por Portugal e esse é um dos meus objetivos para esta época. Quero ir ao Campeonato da Europa e isso começa no clube. Quero dar o meu melhor para ter a oportunidade de fazer parte da Seleção Nacional no Europeu."

Objetivos para a nova época: "O nosso principal objetivo continua a ser alcançar os 40 pontos. Quando tivermos cumprido esse objetivo poderemos almejar mais, tal como fizemos na época passada. Se for possível sermos melhores que no ano passado, vamos tentar."