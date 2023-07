Diogo Leite: "Quando chegámos a meio da época passada, eu já sabia que queria ficar"

Diogo Leite (à direita) ao serviço do Union Berlim

Declarações de Diogo Leite, antigo central do FC Porto, agora ao serviço do Union Berlim, ao jornal alemão "Bild"

Aposta no Union Berlim: "Mantive-me no Union Berlim após o clube ter acionado a opção de compra e estou muito contente. Cheguei aqui por empréstimo, fui muito bem recebido e o clube apoiou-me sempre no sentido de melhorar e de ficar por mais tempo. Era algo que eu também queria."

Outras propostas: "Eu só queria ficar no Union. Joguei muitos jogos e os adeptos também me apoiaram. Quando chegámos a meio da época passada, eu já sabia que queria ficar. Queria mostrar em campo porque é que o Union devia comprar-me, e assim foi. Agora quero agradecer ao clube dentro de campo."

Regresso à Liga dos Campeões: "É sempre especial jogar na melhor competição de clubes, contra as equipas mais fortes com os melhores jogadores. O ambiente é ótimo e estou ansioso por ouvir o hino. Queremos desfrutar do ambiente, mas também queremos competir e jogar bem."