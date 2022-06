Diogo Jota sobre Darwin: "Que seja semelhante ao caso do Luis Díaz"

Declarações de Diogo Jota, que esta quinta-feira marcou presença na inauguração da Academia Diogo Jota e da nova Iluminação LED do Estádio São Miguel, em Gondomar

Sobre a chegada de Darwin: "Perder o Sadio Mané é uma grande perda. Não só como jogador, mas como pessoa e influência no balneário. O Darwin é muito jovem ainda, sabe-se da qualidade dele, e espero também que possa obter os melhores resultados já nesta sua primeira época. Espero que seja semelhante ao caso do Luis Diáz porque assim estaremos mais perto de ganhar títulos.

Sobre Fábio Vieira: "Ultimamente temos tido cada vez mais jogadores naquela que, para mim, é a melhor liga do mundo. E isso é fruto de um trabalho do país, de todas as formações que temos pelo país fora. Estamos a trabalhar muito bem. Isso está a refletir-se. Sobre o caso particular do Fábio Vieira, é com um carinho especial que o vejo chegar à Premier League. É um bom rapaz e desejo-lhe o melhor. Mas que contra o meu clube perca, obviamente."