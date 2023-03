Diogo Jota sobre a lesão: "Disseram-me que nunca tinham visto nada assim"

Avançado do Liverpool diz que sofreu uma lesão "estranha" e "complexa".

Diogo Jota voltou a jogar pelo Liverpool a 13 de fevereiro, quase quatro meses depois da última partida (16 de outubro, frente ao Manchester City). O avançado sofreu uma lesão no gémero e falhou, inclusive, o Mundial'2022. Algumas semanas após regressar, o internacional português falou do processo complicado, numa entrevista ao jornal Liverpool Echo.

"Tive uma lesão estranha no gémeo. A maior parte das pessoas disse-me que nunca tinha visto nada assim, por isso, tivemos de pedir ajuda a alguns especialistas para tentar ultrapassá-la, o que demorou mais tempo, devido à complexidade. Foi um período longo e complicado. Os resultados da equipa, para ser sincero, também não ajudaram, porque foi muito frustrante ver as coisas a acontecerem e não poder ajudar de maneia nenhuma, a não ser com conversas no balneário", contou.

"Senti-me bem em campo contra o Crystal Palace [25 de fevereiro, a primeira titularidade após a lesão] e sinto que estou a melhorar a cada jogo. Espero poder ter mais impacto na equipa, sei que precisamos de golos e quero contribuir. Só preciso de voltar a ter a minha segurança e isso virá com mais minutos. O próximo jogo é mais uma oportunidade", adiantou o jogador natural de Gondomar.

"Espero, agora, poder desempenhar um papel importante, porque já passou demasiado tempo desde a última vez que joguei a titular, contra o Manchester City. Tenho de admitir que foi estranho. Já não estava habituado a jogar na Premier League", referiu ainda.