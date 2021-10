Diogo Jota recupera para o próximo jogo do Liverpool

Avançado falhou o último jogo da Seleção Nacional

O Liverpool esclareceu esta quarta-feira que Diogo Jota estará, ao que tudo indica, disponível para o próximo compromisso do Liverpool na Premier League, este sábado, frente ao Watford: "Estão bem, devem treinar connosco amanhã [quinta-feira], se tudo correr como previsto", esclareceu Jurgen Klopp, referindo-se também a Alexander-Arnold.

Recorde-se que o defesa falhou os últimos dois jogos dos reds, com Manchester City e FC Porto, enquanto o avançado português, a contas com uma lesão muscular, foi dispensado da Seleção Nacional antes do jogo com o Luxemburgo.