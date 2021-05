Diogo Jota recorda as palavras de Jorge Mendes: "Vês como eu tinha razão?"

Atual avançado do Liverpool recua no tempo e lembra a chegada ao Wolverhampton, na altura para competir no segundo escalão inglês.

Diogo Jota transferiu-se esta temporada para o Liverpool, confirmando que a aposta no futebol inglês se revelou acertada. O avançado internacional português trocou o Atlético de Madrid pelo Wolverhampton em 2017/18, na altura por empréstimo e após uma cedência ao FC Porto, mas isso significou competir no segundo escalão inglês. Um aparente passo atrás na carreira que se revelou, todavia, importante na progressão do jogador.

"Um tio meu perguntou-me na altura porque é que eu ia para o Wolverhampton, mas agora concorda comigo. Devo admitir que eu também não estava assim tão convencido quando o Jorge Mendes me apresentou essa hipótese. Acabou por convencer-me e agora diz-me: 'Vês como eu tinha razão?'", comentou Diogo Jota, numa entrevista à revista FourFourTwo.

"Há algum tempo vi um estudo no Transfermarkt que dizia que o Championship era a sexta liga mais valiosa da Europa. A Liga portuguesa era a quinta. Por essa perspetiva podia dizer-se que a minha mudança para o Wolves era um passo atrás naquele momento, mas o Championship é muito competitivo. Mas também o fiz pelo projeto e o Wolves tem as pessoas certas à frente do clube. Por vezes precisamos de dar um passo atrás para dar dois à frente. No fim de contas, as coisas correram bem e ficou provado que esta foi a decisão certa, apesar de ter parecido um pouco arriscada na altura", acrescentou o jogador de 24 anos.

Esta época, Diogo Jota leva 12 golos marcados em 27 jogos realizados pelo Liverpool, onde procura regressar à melhor forma após uma lesão. "Estive quase três meses de fora. Nunca tinha estado estado tanto tempo lesionado desde que sou profissional e isso aconteceu na pior altura possível, porque as coisas estavam a correr-me bem. Depois, os resultados não foram os melhores, o que só aumentou a minha frustração. Quando regressei, foquei-me naquilo que podia fazer para melhorar a situação", observou.