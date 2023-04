Diogo Jota marcou golo da vitória do Liverpool: "É um dia para mais tarde recordar..."

Avançado português marcou o golo da vitória do Liverpool frente ao Tottenham (4-3), em jogo da 34.ª jornada da Premier League.

O Liverpool, com Diogo Jota em grande plano, venceu este domingo por 4-3 na receção ao Tottenham, ultrapassando os spurs na quinta posição da Premier League, à 34.ª jornada.

O avançado português, lançado por Jurgen Klopp aos 63 minutos, selou a vitória dos reds com um golo aos 90+4', logo a seguir ao golo do empate londrino, apontado por Richarlison (90+3'), num final de loucos.

Após a partida, Jota falou num jogo que tão cedo não sairá da memória, admitindo que marcou um golo de "sonho".

"Tornámos o jogo mais difícil para nós. Depois do 3-0, precisávamos de evitar ficarmos nesta situação. Ao final, é um dia para mais tarde recordar, marcar o golo da vitória é sempre algo especial. Toda a gente sonha em marcar um golo da vitória no último minuto. Eu vi que a bola não tinha sido bem defendida, acreditei que podia marcar e foi fantástico", referiu, na zona de entrevistas rápidas.

Questionado sobre o que treinador dos reds lhe disse no momento da sua entrada em campo, o internacional português revelou que esteve relacionado com duelos individuais, garantindo ainda que o Liverpool está de volta à sua melhor forma.

"Naquele momento [da substituição], era importante ganhar segundas bolas, foi isso que ele me pediu. O segundo golo deu confiança ao Tottenham, isto é a Premier League e não é fácil lidar com isso. Se o Liverpool está de volta? Sim, sabe muito bem e agora precisamos de continuar assim", completou Jota.

Com a vitória, o Liverpool ultrapassou o Tottenham no quinto lugar da Premier League, passando a somar 56 pontos, mais dois do que os spurs (54), que têm um jogo a mais.