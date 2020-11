Diogo Jota mais forte no Liverpool do que nos Wolves? Rio Ferdinand explica

Antigo internacional inglês falou sobre a troca de clube do avançado português.

Não há volta a dar: Diogo Jota é, definitivamente, o nome do momento no campeão inglês Liverpool. Na terça-feira, o avançado português apontou três dos cinco golos com que os "reds" bateram a Atalanta, em partida da Liga dos Campeões, e a imprensa britânica está rendida ao ex-Wolverhampton.

Rio Ferdinand, antigo capitão do Manchester United, agora comentador no canal BT Sport, foi questionado sobre o momento de forma de Jota e explicou por que razão o jogador de 23 anos já parece melhor como jogador do Liverpool do que em qualquer uma das três épocas que passou nos Wolves.

"O Jota estava nos Wolves na época passada. Eles jogavam de forma tão rápida e agressiva como joga o Liverpool?", começou por questionar o ex-internacional inglês. "É nos treinos, em espaços curtos, que treinas a tua confiança. As bolas entram a uma velocidade diferente, de ângulos diferentes e todos esperam um toque mais rápido. É tudo mais veloz. Mesmo quando estávamos no United, e na altura estávamos em grande, alguns jogadores novos chegavam e nós pensávamos que iam levar uns seis meses para se adaptarem. Hoje em dia não se pensa assim. Se passam seis meses, entretanto já chegou outro jogador", atirou Ferdinand, que reflete sobre a pressão diária que existe nos grandes clubes da Europa.

"Tens de chegar e ter qualidade para elevar a fasquia. É uma grande pressão, entrar na porta de um grande clube, cheio de dinheiro. Tens novos companheiros e queres impressioná-los à frente de toda a gente", rematou o antigo defesa.

Em 10 jogos pelo Liverpool, Jota leva sete golos marcados.