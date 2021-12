Diogo Jota foi eleito melhor jogador da Premier League em novembro

Luso superou concorrência de Bernardo Silva e João Cancelo (duo do Manchester City), Reece James (Chelsea), Teemu Pukki (Norwich) e de Aaron Ramsdale (Arsenal)

Diogo Jota, avançado internacional português do Liverpool, foi eleito o melhor jogador a atuar na Premier League, em novembro último, numa votação promovida pela Associação de Futebolistas Profissionais (PFA), participada por adeptos.

O dianteiro luso recolheu a maioria da preferência ao marcar três golos em três jogos ao serviço da equipa de Jurgen Klopp no referido mês, diante do Arsenal, em Londres, e do Southampton, em Anfield Road, contra quem apontou um bis.

Na votação para o prémio mensal, Diogo Jota superou a concorrência dos compatriotas Bernardo Silva e João Cancelo (duo do Manchester City) e também de Reece James (Chelsea), Teemu Pukki (Norwich) e de Aaron Ramsdale (Arsenal).