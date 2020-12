Diogo Jota explica sucesso: "Foi o que fiz com a ajuda do Jurgen Klopp, que é fantástico"

O internacional português mudou-se do Wolverhampton para o Liverpool em setembro, a troco de 45 milhões de euros

Diogo Jota mostra-se ansioso pelo primeiro jogo com público no estádio do Liverpool, no domingo, que assinalará o reencontro com o Wolverhampton, em jogo da 11.ª jornada da Premier League.

O internacional português mudou-se do Wolverhampton para o Liverpool em setembro, a troco de 45 milhões de euros, numa das transferências mais surpreendentes do mercado do verão, e demorou pouco tempo a justificar o investimento avultado do conjunto de Jurgen Klopp.

"Quando chegas a um novo clube, ter uma mente aberta é a chave para te adaptares o mais rápido possível. Como a temporada já estava em andamento, cabia-me encontrar uma forma de entrar na equipa e não o contrário, provando ao treinador que podia ser importante em campo. Foi o que fiz com a ajuda do Jurgen, que é fantástico", explicou.

Além da "importância" do capitão Jordan Henderson, o avançado reconhece que a proximidade linguística com os brasileiros Alisson Becker, Fabinho e Roberto Firmino e o espanhol Adrián facilitou a adaptação a um dos emblemas ingleses mais titulados.

Com nove golos em 15 jogos, Diogo Jota intrometeu-se no trio ofensivo composto pelo egípcio Mohamed Salah, o senegalês Sadio Mané e Firmino, sendo o primeiro jogador da história do Liverpool a marcar nos primeiros quatro jogos caseiros para o campeonato.