"Diogo Jota está a arranjar um problema a Klopp", atiram em Inglaterra

Antigo jogador do Liverpool vê o avançado português com capacidade para pressionar Salah, Firmino e Mané por um lugar no onze.

É português o nome do momento no campeão inglês Liverpool: Diogo Jota voltou a ser decisivo - marcou o golo da vitória sobre o West Ham, por 2-1 - e há já quem reclame um lugar como titular para o avançado luso.

Após o referido triunfo dos "reds", o antigo internacional inglês Alan Shearer elogiou a prestação do ex-Wolves, assim como a opção tomada Jurgen Klopp ao lançar o atacante, assim como o suíço Xherdan Shaqiri, que serviu Jota para o tento decisivo.

"Foram substituições, muito, muito boas. O West Ham estava confortável no jogo, mas, quando aqueles dois entraram, a história foi outra. Deram técnica e velocidade ao ataque, particularmente Jota, que esteve brilhante. O passe de Shaqiri foi magnífico e a finalização soberba", assinalou Shearer, em comentário no programa "Match of the Day", da BBC. Já Danny Murphy, ex-futebolista do Liverpool, falou num "problema" para o treinador dos "reds":

"Diogo Jota está a arranjar um problema a Klopp. Aquele trio atacante incrível [Salah, Firmino e Mané] nunca foi pressionada e agora ele está a marcar golos, a ter impacto, a dizer 'não me deixem de fora'", asseverou Murphy.