Jota confiante no regresso à equipa: "Sinto que posso ser como um reforço de inverno"

Internacional português do campeão inglês em título concedeu uma entrevista aos meios de comunicação do clube da cidade dos Beatles

Diogo Jota, internacional português do Liverpool, regressou à competição no passado dia 4 de março, ao ser lançado por Jurgen Klopp no decurso do embate contra o Chelsea (0-1), em Anfield, cerca de quatro meses após sofrer uma lesão num joelho.

Numa entrevista dada aos meios do clube da cidade dos Beatles, publicada este sábado no sítio oficial dos reds, o avançado, de 23 anos de idade, recordou o momento em que voltou a vestir a camisola do atual campeão inglês e a apontar à baliza contrária.

"Já tinha passado bastante tempo [desde o último jogo], por isso estava ansioso por regressar aos relvados. Infelizmente, já estávamos a perder [frente ao Chelsea] e não consegui fazer nada para ajudar a equipa. É mais um grande desaire na nossa época, mas temos de continuar a lutar porque ainda há tempo", afirmou inicialmente.

O dianteiro luso, uma das contratações do Liverpool para esta época, a troco de 45 milhões de euros, assumiu a vontade, dado o tempo de paragem por lesão, em apetrechar a equipa para esta ser bem-sucedida no que resta jogar em Inglaterra e na Liga dos Campeões.

"Acho que posso dar um novo impulso em termos de confiança e também frescura, porque os meus colegas têm jogado e lutado muito pelo clube. Sinto que posso ser como um reforço de inverno. Espero que possam confiar em mim para ajudá-los", afirmou Diogo Jota.

Pese o espírito solidário evidenciado, consciente da fase negativa que o Liverpool tem atravessado nos últimos meses (a renovação do título da Premier League será uma miragem), o avançado confessou que ainda necessita de acumular ritmo competitivo para exponenciar todas as capacidades.

"Trabalhei muito durante a lesão, mas nunca é a mesma coisa. Por mais que se trabalhe, nunca será a mesma coisa como jogar um jogo de futebol na Premier League. Preciso de algum tempo [para voltar a estar a 100 por cento], mas penso que estarei pronto", considerou Diogo Jota.

Até sofrer a lesão num joelho, em dezembro de 2020, durante um jogo com o Midtjylland, da sexta jornada da Liga dos Campeões, o internacional português caíra nas boas graça do treinador Jurgen Klopp ao marcar nove golos em 17 jogos ao serviço do Liverpool, suplantando Roberto Firmino.