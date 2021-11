Diogo Jota: "Ainda não posso meter Salah ao nível de Ronaldo..."

Avançado do Liverpool, pese estar rendido à "classe mundial" do companheiro nos reds, mantém o compatriota e capitão da Seleção num plano maior

Colega de dois dos maiores craques do futebol internacional, Salah e Cristiano Ronaldo, no Liverpool e na Seleção Nacional, respetivamente, Jota admite que o rival do Manchester United permanece num nível superior ao do dianteiro egípcio dos reds.

"Ainda não os posso meter no mesmo patamar porque o Ronaldo está assim há tanto tempo, e continua", explica o avançado do Liverpool, em entrevista à Sky Sports, indicando semelhanças entre ambos, das quais beneficia. "Estabelecem os mesmos padrões, são muito perigosos em campo e podem marcar a qualquer momento. Para mim é ótimo, porque posso aprender com eles", acrescentou o português.

Jota teve, certamente, várias novas "lições" com Salah em 2021/22. O egípcio está a realizar uma temporada sensacional, com 15 golos em outros tantos duelos disputados, pelo que o português regozija-se por jogar ao lado de tal jogador decisivo.

"Todos já sabiam que é um grande jogador, de classe mundial, mas esta época está a demonstrar toda a sua técnica, os golos que tem para marcar. É bom saber que temos alguém que pode decidir os jogos [do Liverpool]", referiu Jota, à Sky Sports.

Além da dezena e meia de remates certeiros, dez dos quais o ajudaram a tornar-se o melhor marcador africano da história da Premier League, Salah fez ainda sete assistências, uma delas para Diogo Jota, no encontro ante o Norwich.