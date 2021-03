Diogo Jota: "A vida é mais importante, desejamos ao Rui Patrício uma rápida recuperação"

Diogo Jota marcou o único golo do encontro a Rui Patrício. No final, desejou as rápidas melhoras ao guarda-redes, que se lesionou com gravidade.

Diogo Jota, homem do jogo do Wolverhampton-Liverpool, desejou as melhoras ao compatriota e colega de Seleção Rui Patrício no final da partida. Em declarações à Sky Sports, o avançado - que apontou o golo da vitória por 1-0 - começou a intervenção por deixar uma mensagem ao guarda-redes, que teve de ser susbtituído depois de um choque violento com Coady.

"A vida é mais importante, desejamos ao Rui Patrício uma rápida recuperação", referiu o português. "Foi um jogo difícil e estamos muito felizes com a vitória. Temos tido dificuldades na Premier League e queremos mudar isso", disse ainda sobre o jogo.