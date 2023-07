Diogo Gonçalves marca ao Schalke em amigável. Veja o golo

Avançado português faturou na primeira partida da pré-temporada

Diogo Gonçalves estreou-se na pré-temporada do FC Copenhaga com um golo no amigável contra o Schalke, que os dinamarqueses venceram por 2-0.

O avançado português foi titular e inaugurou o marcador aos 35', após uma boa jogada de envolvimento do ataque dinamarquês. Saiu aos 54'.

O ex-benfica marcou oito golos na última época.

