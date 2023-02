No triunfo por 4-1 frente ao Elfsborg, para a Taça Atlântico, a decorrer no Algarve.

Transferido do Benfica para o Copenhaga na janela de mercado de janeiro, o português Diogo Gonçalves bisou este sábado pela equipa dinamarquesa no 4-1 frente ao Elfsborg, para a Taça Atlântico, a decorrer no Algarve.

Um dos golos de Diogo foi apontado de penálti. O Copenhaga é um dos líderes, juntamente com Viking, Brondby e Ulsan Hyundai.