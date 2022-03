Diogo Dalot queria a camisola 2, mas explica o porquê do número 20 no Manchester United

Lateral português foi protagonista de uma sessão de perguntas e respostas no site oficial dos "red devils".

Diogo Dalot, lateral direito português do Manchester United, tem desempenhado esta temporada um papel mais importante ao serviço dos "red devils", tendo 20 jogos disputados até ao momento.

Numa sessão de perguntas e respostas no site oficial do emblema inglês, o antigo jogador do FC Porto revelou o porquê de ter escolhido o número 20, a invés do 2, número muito importante para o jogador.

"Quando cheguei ao clube, dei a minha resposta sincera ao jornalista [que perguntou sobre o número camisola]. Acho que colocou a mesma pergunta. O meu número favorito sempre foi o 2 que, na altura e mesmo agora, está a ser utilizado pelo Victor [Lindelof]. Não estava disponível na altura nem está agora", começou por responder, explicando depois a decisão:

"Depois, ia fazer 20 anos nesse ano e então o 20 pareceu-me um bom número. É um bom número, que também já foi utilizado por algumas das lendas do clube. Espero que me possa trazer alguma sorte, tal como deu a Robin [Van Persie] e Ole [Gunnar Solskjaer]."