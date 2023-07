Diogo Dalot: "Quando se joga num clube como o Manchester United há sempre rumores"

Declarações de Diogo Dalot, internacional português do Manchester United, à ESPN

Cinco anos no Manchester United: "Olho para o tempo que levo neste clube e penso que tenho vindo sempre a progredir. Aprendi muito desde que cheguei. Desde o primeiro dia que sinto que pertenço aqui, e é por isso que quero ficar ainda mais tempo. Isto também me dá motivação para continuar a lutar por este clube, pelos adeptos que adoro. O meu objetivo é melhorar a cada dia, a cada temporada, dando um pequeno passo em frente e ajudando o clube a ganhar."

Mount e Onana (reforços): "Para além de serem jogadores fantásticos, acho que o lado humano é um dos aspetos mais importantes, e penso que são dois rapazes humildes que gostam de trabalhar muito e ajudar os outros, e que se adaptaram ao clube em muito pouco tempo. O Mason [Mount] sentiu o carinho dos ingleses da equipa, e o André [Onana] também foi acolhido por alguns ex-colegas. Acho que ninguém duvida da qualidade deles e certamente que nos vão ajudar muito esta época."

Lateral-direito: "Acho que é uma adaptação natural. Se o treinador nos pede o que acha que é melhor para a equipa, temos de encontrar uma forma de corresponder. Sinto-me confortável a jogar no meio quando é necessário. Queremos construir o nosso estilo de jogo, dominar os jogos, surpreender os adversários, ter controlo com e sem bola, e para isso precisamos de jogadores inteligentes, com personalidade, empenhados em fazer o que o treinador pede."

Concorrência por um lugar na equipa: "Quando se joga num clube como este há sempre rumores. Pessoalmente, concentro-me apenas no facto de estar aqui e de estar a lutar por um lugar e por jogar muitos jogos, como fiz na época passada, por isso não me preocupo com os rumores e, quando as contratações chegam, damos-lhes as boas-vindas da melhor forma possível. Se queremos jogar neste clube, temos de ser capazes de competir, não apenas como equipa, mas também individualmente. Em todas as posições, temos pelo menos dois jogadores que podem jogar, e eu gosto de ter este tipo de competição."