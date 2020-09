Diogo Dalot na órbita de histórico italiano, mas United tem uma exigência

O lateral português interessa ao Milan, avança a Sky Italia.

Sem contar para Ole Gunnar Solskjaer no Manchester United, Diogo Dalot pode deixar Old Trafford ainda na presente janela de mercado.

Segundo a Sky Italia, o AC Milan, adversário do Rio Ave no play-off da Liga Europa, avançou com uma primeira proposta com vista à contratação do lateral-direito, que contemplava um empréstimo com opção de compra. O mesmo órgão adianta que os "red devils" responderam negativamente, uma vez que pretendem libertar Dalot a título definitivo, de forma a realizarem um encaixe financeiro.

Dalot, de 21 anos, transferiu-se do FC Porto para o Man. United em 2018, a troco de 22 milhões de euros. Na primeira época em Inglaterra, realizou 23 jogos na equipa principal, aos quais somou outros 10 na última época. Agora, foi ultrapassado por Wan-Bissaka e Fosu-Mensah na hierarquia de laterais.