Diogo Dalot: mais um clube apontado ao lateral depois de Roma e Barcelona

Diogo Dalot vive uma boa fase em Inglaterra, ao serviço do Manchester United.

A Juventus está à procura de soluções para a ala direita para colmatar uma possível saída de Cuadrado no final da época e segundo o portal italiano calciomercato, Diogo Dalot é uma das opções para suceder ao colombiano.

O contrato do lateral direito formado no FC Porto expira no fim da temporada, no entanto, o Manchester United tem opção de renovação automática de mais um ano que deve ser acionada em janeiro.

Segundo a imprensa espanhola, a Roma de José Mourinho e o Barcelona estão também interessados em Dalot e já fizeram os primeiros contactos com o agente.