Diogo Dalot estreou-se com vitória: "Provou ser um jogador do Milan? Sim"

Lateral foi titular no 3-1 em Glasgow, mas é a armada lusa do Lille que lidera o Grupo H após o 4-1

Diogo Dalot estreou-se na quinta-feira pelo AC Milan, ajudando a equipa no triunfo por 3-1 na visita ao Celtic. Resultado que só não coloca os rossoneri na liderança do Grupo H porque o Lille ganhou por 4-1 em Praga ao Sparta.

"Dalot provou ser jogador do Milan? Sim. Estava pronto, com jogos de três em três dias isso é importante", afirmou o treinador Stefano Pioli, após um triunfo alcançado com golos de Krunic (14"), Díaz (42") e Hauge (90"+2").

Rafael Leão entrou aos 62", numa noite histórica para os rossoneri que igualaram um registo com 56 anos: foi o décimo jogo seguido em todas as provas que marcaram pelo menos dois golos, o que não sucedia desde dezembro de 1964. Mais, com o resultado de ontem o Milan elevou para 21 os jogos consecutivos sem perder em todas as competições. O último desaire foi a 8 de março com o Bolonha (2-1) e para a Serie A.

Não Perca FC Porto Golo "maradoniano" de Luis Díaz deixa marca europeia: "Ele dizia sempre..." Arrancada imparável com o Man. City colocou-o nas televisões, nos sites dos jornais e no radar de vários clubes europeus, mas os dragões prenderam o ala a um contrato até 2024 e uma cláusula de 80M€

Já o Lille ganhou por 4-1 na visita ao Sparta de Praga, com três golos de Yazici e um de Ikoné, numa partida em que José Fonte e Xeka foram titulares, enquanto Tiago Djaló e Renato Sanches ficaram no banco.

Nos outros grupos, o guarda-redes Rui Silva ajudou o Granada a ganhar por 2-1 na visita ao PSV Eindhoven, enquanto Josué brilhou no Hapoel Beer Sheva, que também contou com Miguel Vítor. O médio fez o cruzamento para o segundo golo da equipa, no 3-1 em casa ao Slávia de Praga. No plano inverso, Mário Rui entrou aos 59" no Nápoles que perdeu em casa por 1-0 com um AZ Alkmaar muito desfalcado devido à covid-19.