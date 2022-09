Diogo Dalot está perto da renovação com o Manchester United

Manchester United quer acionar a opção pelo lateral para afastar lote de interessados de respeito. AC Milan, Juventus, Roma, Atlético de Madrid e Barcelona são alguns dos clubes que seguem a situação do internacional português, de acordo com o jornal "Manchester Evening News".

Diogo Dalot deve ver o seu contrato com o Manchester United estendido por mais um ano nos próximos dias, de acordo com o jornal "Manchester Evening News". O lateral-direito, de 23 anos, termina o vínculo com os red devils no final da temporada, mas o clube inglês tem uma opção para renovar automaticamente o contrato até 2024. Esta pode ser acionada em breve para evitar que o jogador possa assinar por outro clube em janeiro.

Até porque face às boas exibições neste início de temporada, a última das quais ao serviço da Seleção Nacional, onde bisou na goleada frente à Chéquia (4-0), o defesa internacional português tem despertado cobiça de outros grandes clubes europeus.

Segundo a publicação inglesa, Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid, AC Milan e Roma estão atentos à evolução do camisola 20 da equipa treinada por Erik ten Hag. Como O JOGO deu conta, os colchoneros terão mesmo contactado o United no último verão, com o objetivo de tentar contratar o jogador. No caso do AC Milan, tratar-se-ia de um regresso, dado que o português representou o clube italiano por empréstimo, em 2020/2021.

Contratado ao FC Porto em 2018/2019, por 22 M€, Dalot está a fazer o melhor arranque de época desde que chegou a Inglaterra. O lateral tem sido um dos imprescindíveis na formação onde também atuam Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, estando a justificar a aposta de Ten Hag com boas exibições, no qual se destaca uma assistência na vitória frente ao Southampton (1-0).