Dalot em alta frente ao Brentford: melhor em campo e lição defensiva no jogo 50

Lateral português esteve em plano de evidência na vitória do Manchester United.

O Manchester United venceu em casa do Brentford por 3-1, na quarta-feira, e Diogo Dalot foi eleito o melhor jogador em campo pela estação televisiva BT Sport.

No dia em que completou 50 jogos oficiais com a camisola dos "red devils", o lateral português atuou durante os 90 minutos e voltou a mostrar os argumentos que têm convencido Ralf Rangnick a dar primazia ao ex-FC Porto sobre Wan-Bissaka na hora de escolher uma opção para o corredor direito.

E foi a nível defensivo que Dalot deu cartas: o camisola 20 do United recuperou 16 bolas, contribuindo para o sucesso da sua equipa no reduto dos "bees". Bruno Fernandes foi outro português em destaque, com duas assistências para golo. Cristiano Ronaldo, por sua vez, foi titular, ainda ameaçou o golo, mas foi substituído aos 71', mostrando alguma insatisfação com a decisão do treinador.

Voltando a Dalot, esta é a quarta época de ligação do internacional luso ao Man. United. Em 2020/21, recorde-se, esteve cedido ao Milan, onde deu nas vistas.