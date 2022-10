Diogo Dalot é opção prioritária do Barcelona, garantem em Espanha

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Insistem no interesse do emblema blaugrana no lateral português.

Diogo Dalot já havia sido em inúmeras vezes associado ao Barcelona, mas, este sábado, o lateral-direito português do Manchester United faz mesmo manchete do jornal espanhol "Sport", que garante que o internacional português é o alvo prioritário do clube espanhol para reforçar o lado direito da defesa.

De acordo com as mesmas informações, o Barça estará a considerar várias opções mas, neste momento, Dalot é o jogador que mais encaixa no perfil pretendido pelo clube: "pela idade, pela qualidade e porque pode ser uma autêntica oportunidade de mercado devido ao seu contrato", escreve o "Sport".

O jogador vê o seu vínculo com os "red devils" expirar em 2023, mas, saliente-se, o emblema inglês poderá ativar uma cláusula que o prolongará por mais um ano.

Ainda segundo o jornal espanhol, o Barcelona já terá mesmo dado a conhecer o seu interesse e marcado uma posição para o futuro.

Os espanhóis já haviam considerado a opção Dalot durante o mercado de transferências de verão. O United havia estado interessado em Sergiño Dest e uma troca chegou a ser equacionada. Não houve acordo, porque o treinador do Manchester United, Erik Ten Hag, não queria desfazer-se do português e, efetivamente, ele tornou Dalot uma das peças fundamentais da equipa.