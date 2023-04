Diogo Dalot é o lateral direito mais rápido da Premier League

Internacional português atingiu recentemente uma velocidade máxima de 35,76 km/h, superando qualquer outro adversário na mesma posição.

Diogo Dalot tornou-se no lateral direito mais rápido da Premier League na presente temporada, após ter atingido recentemente uma velocidade máxima de 35,76 km/h ao serviço do Manchester United.

O internacional português é o segundo defesa mais rápido do campeonato inglês, apenas atrás de Kieran Tierney, lateral esquerdo do Arsenal, estando ainda em destaque no capítulo ofensivo, já que poucos jogadores do United fizeram mais passes progressivos nesta época.

Em março, Dalot foi o segundo jogador do United com mais passes progressivos a cada 90 minutos, apenas superado por Christian Eriksen.

De resto, o antigo lateral do FC Porto estreou-se a marcar este domingo na Premier League, apontando o segundo golo da vitória do Manchester United em casa do Nottingham Forest (2-0), neste que foi o seu jogo número 100 ao serviço dos red devils.

Na presente temporada, Dalot soma dois golos e outras tantas assistências em 35 jogos disputados pelo United, que subiu ao terceiro lugar da Premier League, à 31.ª jornada.