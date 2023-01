Diogo Dalot e a renovação: "Estamos a negociar, não é segredo que sou feliz aqui"

Internacional português aponta à continuidade no Manchester United

Diogo Dalot vive um momento de afirmação no Manchester United com Erik ten Hag ao comando e a renovação de contrato parece bem encaminhada, mesmo com clubes como o Barcelona a aparecerem constantemente como pano de fundo para o seu futuro.

"Estamos a negociar o meu contrato, estamos a ver como as duas partes podem ser beneficiadas, mas não é nenhum segredo que sou feliz aqui, pelo que veremos como correm as coisas. Amo este clube, amo jogar aqui", disse Dalot ao The United Stand.

O contrato de Dalot com os red devils expira no final desta temporada e o lateral já pode comprometer-se com qualquer clube, mas estará a dar prioridade ao processo de renovação.